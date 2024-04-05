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Дмитрий Куликов забросил первую шайбу за «Флориду» в этом сезоне НХЛ

Дмитрий Куликов забросил первую шайбу за «Флориду» в этом сезоне НХЛ
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В эти минуты в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Флориду Пантерз».

Российский защитник Дмитрий Куликов отметился забитой шайбой в составе «Пантерз». На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3-й период
0 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Казинс (Ткачук, Беннетт) – 01:02     0:2 Куликов (Луостаринен, Родригес) – 01:37     0:3 Лунделль (Луостаринен, Казинс) – 22:35     0:4 Беннетт (Ткачук, Махура) – 24:19     0:5 Райнхарт (Барков, Тарасенко) – 37:56     0:6 Ткачук (Барков, Райнхарт) – 43:54 (pp)    

Таким образом, эта шайба Куликова стала для защитника первой в нынешнем сезоне НХЛ. Всего же в активе 33-летнего россиянина стало 20 (1+19) очков в 71 матче в текущем регулярном чемпионате.

За карьеру в НХЛ у Куликова 943 матча, в которых он отметился 46 шайбами и 188 результативными передачами.

Куликов выступал за «Флориду» с 2009 по 2016 год. Сезон-2022/2023 российский защитник начинал в «Анахайм Дакс». Перед дедлайном Куликов был обменян в «Питтсбург Пингвинз». Летом 2023-го россиянин вернулся во «Флориду».

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