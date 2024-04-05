Дмитрий Куликов забросил первую шайбу за «Флориду» в этом сезоне НХЛ

В эти минуты в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Флориду Пантерз».

Российский защитник Дмитрий Куликов отметился забитой шайбой в составе «Пантерз». На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей.

Таким образом, эта шайба Куликова стала для защитника первой в нынешнем сезоне НХЛ. Всего же в активе 33-летнего россиянина стало 20 (1+19) очков в 71 матче в текущем регулярном чемпионате.

За карьеру в НХЛ у Куликова 943 матча, в которых он отметился 46 шайбами и 188 результативными передачами.

Куликов выступал за «Флориду» с 2009 по 2016 год. Сезон-2022/2023 российский защитник начинал в «Анахайм Дакс». Перед дедлайном Куликов был обменян в «Питтсбург Пингвинз». Летом 2023-го россиянин вернулся во «Флориду».