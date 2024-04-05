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Голкипера Тарасова заменили из-за травмы в конце первого периода матча с «Айлендерс»

Голкипера Тарасова заменили из-за травмы в конце первого периода матча с «Айлендерс»
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В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3-й период
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Энгвалль (Пулок, Палмьери) – 07:53 (pp)     1:1 Воронков (Марченко, Тексье) – 09:45 (pp)     1:2 Хорват (Барзал, Романов) – 13:48     2:2 Марченко (Веренски, Силлинджер) – 17:22     2:3 Добсон (Барзал, Романов) – 43:20    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2. В конце первого периода «Коламбус» заменил российского голкипера Даниила Тарасова из-за травмы верхей части тела. Россиянин провёл на площадке 17 минут 53 секунда, сделав 13 сейвов и пропустив две шайбы.

Вместо Тарасова место в воротах занял Джет Гривз

В нынешнем сезоне Тарасов принял участие в 23 матчах в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,14 шайб за игру.

На данный момент «Коламбус» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 62 очка.

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