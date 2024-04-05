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Марченко забил из-за ворот, бросив в шлем Сорокину

Марченко забил из-за ворот, бросив в шлем Сорокину
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В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3-й период
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Энгвалль (Пулок, Палмьери) – 07:53 (pp)     1:1 Воронков (Марченко, Тексье) – 09:45 (pp)     1:2 Хорват (Барзал, Романов) – 13:48     2:2 Марченко (Веренски, Силлинджер) – 17:22     2:3 Добсон (Барзал, Романов) – 43:20    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб в составе «Коламбуса» забросил российский нападающий Кирилл Марченко. Он забил из-за ворот, бросив в шлем голкиперу «Айлендерс» Илье Сорокину.

Ранее Марченко также отметился результативной передачей на Воронкова по ходу матча. В нынешнем сезоне Марченко принял участие в 72 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 21 гол и 18 результативных передач.

На данный момент «Коламбус» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 62 очка.

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