Марченко забил из-за ворот, бросив в шлем Сорокину

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В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб в составе «Коламбуса» забросил российский нападающий Кирилл Марченко. Он забил из-за ворот, бросив в шлем голкиперу «Айлендерс» Илье Сорокину.

Ранее Марченко также отметился результативной передачей на Воронкова по ходу матча. В нынешнем сезоне Марченко принял участие в 72 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 21 гол и 18 результативных передач.

На данный момент «Коламбус» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 62 очка.