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Оттава Сенаторз – Флорида Пантерз 0:6, как сыграли, победил Флорида Пантерз, результат матча НХЛ 5 апреля

Шатаут Бобровского и первая шайба Куликова в сезоне помогли «Флориде» разгромить «Оттаву»
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Сегодня, 5 апреля, «Оттава Сенаторз» на своей площадке уступила «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершилась со счётом 0:6 (0:2, 0:3, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Казинс (Ткачук, Беннетт) – 01:02     0:2 Куликов (Луостаринен, Родригес) – 01:37     0:3 Лунделль (Луостаринен, Казинс) – 22:35     0:4 Беннетт (Ткачук, Махура) – 24:19     0:5 Райнхарт (Барков, Тарасенко) – 37:56     0:6 Ткачук (Барков, Райнхарт) – 43:54 (pp)    

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Ник Казинс, Антон Лунделль, Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачук, а также первую шайбу в сезоне забросил российский защитник Дмитрий Куликов.

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский завершил встречу без пропущенных шайб и совершил 30 сейвов. Форвард «Пантерз» Владимир Тарасенко заверши встречу с результативным пасом. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб завершил встречу с показателем полезности «-1».

Сергей Бобровский Подробнее

После 75 матчей «Оттава» занимает 14-е место в Восточной конференции с 70 очками. «Флорида» расположилась на первой строчке той же конференции, набрав 101 очко в 77 играх.

Следующий матч «Оттава» проведёт на домашней арене с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Флорида» сыграет в гостях с «Бостон Брюинз».

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