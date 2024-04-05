«Вашингтон» покинул зону плей-офф после поражения от «Питтсбурга»
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Поражением «Вашингтона» смог воспользоваться один из главных конкурентов «столичных» «Нью-Йорк Айлендерс», обыгравший в своём матче «Коламбус Блю Джекетс» (4:2). «Островитяне» набрали 83 очка и обошли «Вашингтон» (82) в турнирной таблице Столичного дивизиона, вытеснив «Кэпиталз» из зоны плей-офф. Теперь команда Александра Овечкина занимает в своём дивизионе пятое место.
Отметим, что до конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести семь матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ши (Смит, Эллер) – 01:49 0:2 Жозеф (Летанг, О'Коннор) – 11:03 0:3 Бантинг (Пуустинен, Карлссон) – 29:08 1:3 Овечкин (Милано, Лапьер) – 46:02 (pp) 1:4 Эллер (Смит, Летанг) – 57:23
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