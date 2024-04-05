Хет-трик Габриэля Виларди принёс «Виннипегу» победу над «Калгари»

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Сегодня, 5 апреля, «Виннипег Джетс» обыграл на домашней площадке «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встре на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).

В составе «Виннипег» заброшенными шайбами отметились Николай Элерс и Тайлер Тоффоли, а также хет-трик на счету Габриэля Виларди. Россиянин Владислав Наместников принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

За «Калгари» голами отличились Маккензи Уигар и российский защитник Даниил Мироманов.

После 76 матчей «Виннипег» занимает четвёртое место в Западной конференции с 98 очками. «Калгари» расположился на 12-й строчке с 73 очками в 75 играх.

Следующий матч «Виннипег» проведёт с «Миннесота Уайлд», а «Калгари» сыграет «Эдмонтон Ойлерз».