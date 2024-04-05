Маршан преодолел отметку в 400 голов за карьеру в НХЛ
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Этой ночью в Роли (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Бостон Брюинз» (1:4).
Одну из шайб в составе гостей записал на свой счёт 35-летний нападающий Брэд Маршан. Этот гол стал 400-м для канадца за карьеру в НХЛ. Маршан выступает за «Бостон» на протяжении всех своих 14 сезонов в лиге.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету канадского нападающего 65 (28+37) очков в 77 играх.
«Брюинз» одержали третью победу подряд, набрали 105 очков и занимают первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, гарантировав себе место в плей-офф. Также «Бостон» является одним из основных претендентов на Президентский Кубок.
Напомним, регулярный чемпионат сезона-2023/2024 завершается 19 апреля.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Гики, Койл) – 02:12 0:2 Пастрняк (Заха, Хайнен) – 07:42 0:3 Хайнен (Пастрняк, Заха) – 10:46 1:3 Гюнцель (Ноэсен, Шей) – 35:12 (pp) 1:4 Линдхольм – 57:49
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