Маршан преодолел отметку в 400 голов за карьеру в НХЛ

Этой ночью в Роли (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Бостон Брюинз» (1:4).

Одну из шайб в составе гостей записал на свой счёт 35-летний нападающий Брэд Маршан. Этот гол стал 400-м для канадца за карьеру в НХЛ. Маршан выступает за «Бостон» на протяжении всех своих 14 сезонов в лиге.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету канадского нападающего 65 (28+37) очков в 77 играх.

«Брюинз» одержали третью победу подряд, набрали 105 очков и занимают первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, гарантировав себе место в плей-офф. Также «Бостон» является одним из основных претендентов на Президентский Кубок.

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2023/2024 завершается 19 апреля.