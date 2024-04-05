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Бобровский вышел на 40 место по шат-аутам в истории НХЛ

Бобровский вышел на 40 место по шат-аутам в истории НХЛ
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Сегодня, 5 апреля, «Оттава Сенаторз» на своей площадке уступила «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершилась со счётом 0:6 (0:2, 0:3, 0:1).

В этой игре российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оформил свой 43-й шат-аут за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с Крэйгом Андерсоном и Гампом Уорсли и вышел на 40 место в истории лиги. Лидером всех времён по количеству «сухих» матчей является легендарный Мартин Бродо (125).

Сергей Бобровский Подробнее

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 35-летнего Бобровского 55 матчей, в которых он отражал 91,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,42.

«Флорида» набрала 101 очко и занимает второе место в Атлантическом дивизионе, гарантировав себе участие в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Казинс (Ткачук, Беннетт) – 01:02     0:2 Куликов (Луостаринен, Родригес) – 01:37     0:3 Лунделль (Луостаринен, Казинс) – 22:35     0:4 Беннетт (Ткачук, Махура) – 24:19     0:5 Райнхарт (Барков, Тарасенко) – 37:56     0:6 Ткачук (Барков, Райнхарт) – 43:54 (pp)    
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