Журналист Daily Faceoff: благодаря Бобровскому «Флориду» очень трудно обыграть

Журналист Daily Faceoff Картер Хаттон оценил игру российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в текущем сезоне НХЛ.

«Я впечатлён игрой Бобровского в сезоне. Он нестареющий ветеран, который получает много игрового времени. В прошлом году мы смотрели на «Пантерз» перед плей-офф и думали, что его семилетний контракт на $ 70 млн был убийственным для команды. Но он вывел свою команду в финал, и в случае выигрыша Кубка Стэнли он получил бы «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок команды в плей-офф.

Он выделяется своей отменной физической формой и помогает команде, будучи надёжной опорой в воротах. Я знаю, что «Флорида» — это хорошая команда, но когда Бобровский находится в форме, то их очень трудно обыграть», — цитирует журналиста Daily Faceoff.

В текущем сезоне Бобровский одержал 32 победы в 52 матчах с 91,4% отражённых бросков. По многим оценкам экспертов, россиянин входит в тройку претендентов на приз лучшему вратарю регулярного сезона.

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