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Овечкин рассказал о поражении «Вашингтона» в игре с «Питтсбургом»

Овечкин рассказал о поражении «Вашингтона» в игре с «Питтсбургом»
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (1:4).

«В первом периоде у нас были хорошие моменты, но у них было два броска, которые попали в конёк, в клюшку, и зашли в ворота. Тяжело, но мы старались отыграться, у нас тоже были хорошие моменты, но их вратарь здорово играл.

Думаю, мы стараемся сделать лишнюю передачу, чуть дольше держим шайбу, стараемся красиво разыграть. Это не будет работать, особенно в этот момент сезона, когда все стараются концентрироваться на победе и играют быстрее, так что тебе надо быстрее принимать решения. Завтра новый день и важный матч», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

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