Марченко рассказал о заброшенной шайбе от шлема голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал о своей заброшенной шайбе от шлема голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина. Напомним, встреча закончилась победой «островитян» со счётом 4:2.

«Это произошло так быстро. Я помню голы Сидни Кросби лет шесть назад. Он забил два гола, просто бросив в шлем. Это было в моей голове и я думал об этом. Если у меня есть возможность, я стараюсь это сделать», — приводит слова Марченко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ранее Марченко также отметился результативной передачей на Дмитрия Воронкова по ходу матча. В нынешнем сезоне Марченко принял участие в 72 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 21 гол и 18 результативных передач.