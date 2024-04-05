Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Марченко рассказал о заброшенной шайбе от шлема голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина

Марченко рассказал о заброшенной шайбе от шлема голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал о своей заброшенной шайбе от шлема голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина. Напомним, встреча закончилась победой «островитян» со счётом 4:2.

«Это произошло так быстро. Я помню голы Сидни Кросби лет шесть назад. Он забил два гола, просто бросив в шлем. Это было в моей голове и я думал об этом. Если у меня есть возможность, я стараюсь это сделать», — приводит слова Марченко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ранее Марченко также отметился результативной передачей на Дмитрия Воронкова по ходу матча. В нынешнем сезоне Марченко принял участие в 72 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 21 гол и 18 результативных передач.

Материалы по теме
Видео
«Коламбус» проиграл «Айлендерс», несмотря на голы Воронкова и Марченко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android