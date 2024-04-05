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Кудашов рассказал, что его новый контракт с «Динамо» был согласован ещё до начала плей-офф

Кудашов рассказал, что его новый контракт с «Динамо» был согласован ещё до начала плей-офф
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что его новый двухлетний контракт с бело-голубыми был согласован ещё до начала розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

«Как происходило продление контракта? Наверное, за две недели до конца регулярного чемпионата приезжал к нам Аркадий Романович Ротенберг, главный наш акционер. Переговорили со всеми ведущими игроками, со мной. И по большому счёту уже тогда было всё решено.

Перед плей-офф не стали подписывать, хотя документ уже был готов. Ну естественно, результат повлиял на то, что пришлось ещё пообсуждать, выводы сделать для руководства. Но в конечном итоге всё равно подписали контракт», — заявил Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий Лёд NEW».

Напомним, под руководством 52-летнего Кудашова в нынешнем сезоне столичный клуб второй раз в своей истории выиграл Кубок Континента, став лучшей командой лиги по итогам регулярного чемпионата. Из плей-офф динамовцы вылетели на стадии второго раунда, проиграв «Трактору» (0-4).

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