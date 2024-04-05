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Овечкин снёс Летанга, пытаясь добить шайбу в ворота «Питтсбурга»

Овечкин снёс Летанга, пытаясь добить шайбу в ворота «Питтсбурга»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В начале встречи при счёте 1:0 в пользу «пингвинов» российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на пятачке снёс защитника «Питтсбурга» Криса Летанга, пытаясь добить шайбу в ворота Алекса Недельковича.

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Напомним, в матче с «Питтсбургом» Овечкин отметился голом, однако его команда в результате этого поражения покинула зону плей-офф. Теперь «Кэпиталз» идут пятыми в Столичном дивизионе с 82 очками.

Всего до конца текущей регулярки «Вашингтону» осталось провести семь матчей. В ближайшей игре «Кэпс» 6 апреля сыграют в гостях с «Каролиной Харрикейнз».

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