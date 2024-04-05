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Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
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Билеты на домашние матчи «Автомобилиста» в серии плей-офф КХЛ перепродают за 26 000 рублей

Билеты на домашние матчи «Автомобилиста» в серии плей-офф КХЛ перепродают за 26 000 рублей
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Билеты на домашние матчи «Автомобилиста» в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом» на одном из сайте объявлений перепродают за 26 тысяч рублей. Об этом сообщает «Уральский меридиан».

В самом «Автомобилисте» рассказали, что были очереди электронного вида, но даже с ними всё разошлось за полтора часа. Там знают о проблеме, но сделать ничего не могут. Отмечается, что самое дорогое расположение – в центральном секторе на седьмом ряду, которое стоит 26 тысяч рублей.

Напомним, в первом матче противостояния уральский клуб проиграл со счётом 1:2. Второй матч серии плей-офф состоится сегодня, 5 апреля, в Магнитогорске.

Игры в Екатеринбурге состоятся 7 и 9 апреля. При необходимости, шестой матч в серии состоится на льду «Автомобилиста» 13 апреля.

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