Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Ерёменко высказался о травме Зака Фукале

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» и московского «Динамо» экс-голкипер Александр Ерёменко прокомментировал травму вратаря «Трактора» Зака Фукале в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

«Вратарь — очень важная фигура. Как играет Фукале, как он себя позиционирует вне льда — это большая потеря для «Трактора». Но вчера Мыльников неплохо себя проявлял, в дальнейшем, уверен, этот парень наберёт обороты. Тяжеловато входить в плей-офф, но многое зависит от его внутреннего состояния. Парень старается, пытается помочь команде, я вижу, что его движения, действия сдержанные и грамотные.

Что, если Фукале будет играть с повреждением? Иногда бывает так, что нахождение лидера в команде, на скамейке, придаёт уверенность команде. Не знаю, насколько сильна травма у Фукале — мне показалось, что там боковая связка колена или, возможно, кресты — не знаю, насколько он готов играть и можно ли его медицинскими путями поставить на лёд. Но даже если его посадить в запас, команда приобретёт уверенность», — цитирует Ерёменко сайт КХЛ.

На 35-й минуте матча травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале. Канадский голкипер получил повреждение в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Форвард ярославцев влетел во вратаря, после чего на льду появился врач. Фукале покинул площадку с помощью партнёров по команде. На смену ему вышел голкипер Сергей Мыльников, дебютировавший в плей-офф КХЛ. Арбитры не усмотрели нарушения в действиях Шалунова.

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