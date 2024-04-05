Полиция нравов по-челябински. С чего бы Шалунову извиняться перед Фукале?

Эпизод с травмой голкипера «Трактора» Зака Фукале стал самым резонансным на старте полуфиналов Кубка Гагарина. Сложно даже сказать, что больше раздражает челябинскую сторону: 0-2 в серии с «Локомотивом» или потеря ключевого игрока. А Фукале ведь действительно ключевой – не только классный вратарь, но и тот парень, который задаёт тон невероятной атмосфере, сложившейся в «Тракторе» в этом плей-офф.

Поэтому эмоции болельщиков команды понятны, как и их слепая ненависть к форварду «Локомотива» Максиму Шалунову.

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А вот главному тренеру «Трактора» Алексею Заварухину пристало быть хладнокровнее. Но уже после второго матча, который Челябинск проиграл вряд ли из-за отсутствия Фукале (Мыльников выглядел очень достойно), Заварухин выдал мощный спич, жёстко осудив Шалунова. Причём не за само столкновение с канадским вратарём, а за поведение нападающего после.

Алексей Заварухин главный тренер «Трактора» «По Фукале много вопросов читаем, слышим, случайно-неслучайно. Не будем спорить, случайно или неслучайно произошёл момент. Давайте смотреть глубже — что сделал Шалунов дальше? Он считается воспитанником челябинского хоккея, но его поведение на площадке никуда не годится. Сначала поднял руки — случайное касание, травмировал игрока. Но дальше он видит, что у нас вратаря уводят под руки, и даже не постучал по льду. Игрок получил травму — ни звонка, ни извинений. Спасибо медперсоналу «Локомотива» — быстро посмотрели, какая у игрока травма. Но само отношение — всё-таки мы спортсмены. У каждого может быть травма. Это его не красит. Пускай в Челябинске боится, наверное. Это его не красит как профессионального спортсмена. Мы все делаем одно дело — играем в хоккей».

Заварухин сам поднял эту тему на пресс-конференции – очевидно, у тренера наболело. Алексея Борисовича, вероятно, возмутило отсутствие публичного осуждения Шалунова, поэтому он сам решил сделать акцент и внезапно выступил в роли полиции нравов. Это, пожалуй, говорит о том, что Заварухин сейчас разменивается на мелочи, распыляет и свою концентрацию, и концентрацию команды на какие-то иные вещи, кроме результата. Не удивлюсь, если в челябинских матчах игроки «Трактора» натворят глупостей, которые не вернут Фукале на лёд, а лишь принесут им же самим ненужные проблемы. Команда-то у Заварухина горячая.

Да и по сути претензий к Шалунову всё довольно странно. Очевидно, это был игровой эпизод. Те, кто видит в нём злой умысел со стороны Шалунова, вероятно, считают, что и Сергея Толчинского в февральском матче «Авангарда» и СКА действительно шёл «убивать» Никита Холодилин по указке Михаила Кравца. Специально во вратаря в хоккее врезаются несколько иначе, чем скользя по льду на боку. Примеры можно увидеть в сериях прошлого раунда, когда в роли неоднократно пострадавших оказывались Иван Кульбаков и Евгений Аликин.

Тут же самое настоящее стечение обстоятельств, никакого криминала. Кстати, также посчитали и защитники «Трактора» Альберт Яруллин и Виктор Антипин, на чьих глазах и произошло столкновение, они даже не подумали устраивать Шалунову какую-либо взбучку.

А если момент игровой, случайный, то почему форвард «Локомотива» должен извиняться? Согласен, что бывают ситуации, когда даже в игровых эпизодах хоккеисты получают тяжёлые повреждения, но момент Шалунов – Фукале явно не из таких. Канадский вратарь покинул лёд под руки, но, слава богу, в сознании, не на носилках, без помощи врачей. Таких столкновений в игре может быть с десяток, и создаётся ощущение, что Заварухин разгневан только из-за того, что Шалунов как будто бы не проникся осознанием того факта, что он невольно «выключил» из игры главного хоккеиста соперника. Но с чего он должен этим проникаться, ведь это проблема исключительно «Трактора».

Зак Фукале покидает площадку после столкновения с Шалуновым Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Саркастическое упоминание корней Шалунова («считается воспитанником челябинского хоккея») и претензии к отсутствию извинений и звонков после игры – это вообще демагогия. Как будто Заварухин сам не знает, что на льду нет друзей и земляков, особенно в плей-офф. Что у воспитанников не прописано в контрактах проявление лояльности и нежных чувств к родным клубам. Да и вообще, ни для кого не секрет, что во время серии плей-офф исключаются любые контакты между соперниками за пределами льда – даже руки не жмут уже давно после каждой игры.

А по мысли Заварухина Шалунов должен был побежать после матча искать телефон Фукале. Не после толчка в борт, удара клюшкой, пореза коньком или ещё какого-нибудь случайного, но направленного действия, приведшего к травме, а после рядового столкновения. Ну смешно же. Извинялся ли Чарльз Робинсон, когда отправил Григория Панина в нокдаун? Там-то тоже был неоднозначный в морально-этическом смысле эпизод, однако в «Тракторе», разумеется, не только поддержали Робинсона, но и с удовольствием развили тему медийно.

Челябинцы в этом плей-офф – далеко не пай-мальчики, а настоящая брутальная банда. И странно видеть от главаря этой банды требования каких-то жеманностей со стороны соперника. Заку Фукале – здоровья и скорейшего возвращения на лёд, а «Трактору» хочется пожелать хладнокровия и правильной расстановки приоритетов. В эту серию челябинцы вернутся только в том случае, если будут думать о хоккее, а не о мести.