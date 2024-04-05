«Он ищет шайбу, а не ждет её». Аналитик НХЛ — об игре Овечкина после паузы на Матч звёзд

Аналитик NHL EDGE Алекс Везино рассказал о причинах повышения результативности у российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после паузы на Матч звёзд НХЛ.

«Мы с коллегами внимательно посмотрели 10 матчей Овечкина в феврале и пришли к выводу, что во время атаки он в 70% случаев оказывается в точках, где его не ждут. Овечкин едет за ворота, атакует по центру, активнее перемещается по льду в большинстве. Он ищет шайбу, а не ждет её. Вероятно, это связано и с качеством партнёров и желанием самого Овечкина изменить ситуацию с голами.

Когда счёт позволяет, Александр примерно на две минуты меньше проводит на площадке в конце матча. Ему дают отдых. Также Карбери не стесняется ставить с Овечкиным скоростных игроков, которые могут быстрее вступить в единоборство с соперником и отдать ему пас в освободившуюся зону», — приводит слова Везино «Ведомости. Спорт».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 27 голов и 33 результативные передачи, набрав 60 очков при показателе полезности «-20».

Напомним, в последнем матче с «Питтсбургом» Овечкин отметился голом, однако его команда в результате этого поражения покинула зону плей-офф. Теперь «Кэпиталз» идут пятыми в Столичном дивизионе с 82 очками. Всего до конца текущей регулярки «Вашингтону» осталось провести семь матчей. В ближайшей игре «Кэпс» 6 апреля сыграют в гостях с «Каролиной Харрикейнз».