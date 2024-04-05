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«Белые Медведи» одержали победу над «СКА-1946» в третьем матче полуфинала плей-офф МХЛ

«Белые Медведи» одержали победу над «СКА-1946» в третьем матче полуфинала плей-офф МХЛ
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В Челябинске на «Арене-Трактор» прошёл третий матч полуфинальной серии Кубка Харламова между местными «Белыми Медведями» и «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Победу в этой встрече одержали хозяева площадки со счётом 4:1.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
05 апреля 2024, пятница. 14:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
4 : 1
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Кулишов (Рыкманов, Миканович) – 12:13 (5x5)     2:0 Екимов (Юсупов, Федосеев) – 13:37 (5x5)     2:1 Лазутин (Демидов, Коромыслов) – 20:19 (5x5)     3:1 Киржаков (Агламзянов, Горбунов) – 31:32 (5x3)     4:1 Горбунов (Селиванов, Филатов) – 54:13 (5x5)    

Голами в составе челябинцев отметились Леонид Кулишов, Никита Екимов, Дмитрий Киржаков и Степан Горбунов. У петербуржцев отличился нападающий Даниил Лазутин.

Отметим, что голкипер армейцев Павел Мойсевич, который в прошедшем сезоне провёл 13 матчей в регулярном чемпионате за основной состав в КХЛ, был заменён на 14-й минуте встречи после второй пропущенной шайбы. Между первым и вторым голом прошло менее полутора минут.

Таким образом, команде Марата Аскарова удалось сократить отставание в счёте серии — 1-2. Следующий матч состоится 7 апреля в Челябинске.

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