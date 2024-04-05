«Белые Медведи» одержали победу над «СКА-1946» в третьем матче полуфинала плей-офф МХЛ

В Челябинске на «Арене-Трактор» прошёл третий матч полуфинальной серии Кубка Харламова между местными «Белыми Медведями» и «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Победу в этой встрече одержали хозяева площадки со счётом 4:1.
Голами в составе челябинцев отметились Леонид Кулишов, Никита Екимов, Дмитрий Киржаков и Степан Горбунов. У петербуржцев отличился нападающий Даниил Лазутин.
Отметим, что голкипер армейцев Павел Мойсевич, который в прошедшем сезоне провёл 13 матчей в регулярном чемпионате за основной состав в КХЛ, был заменён на 14-й минуте встречи после второй пропущенной шайбы. Между первым и вторым голом прошло менее полутора минут.
Таким образом, команде Марата Аскарова удалось сократить отставание в счёте серии — 1-2. Следующий матч состоится 7 апреля в Челябинске.
- 5 апреля 2024
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