«Ещё легко отделался». Вайсфельд оценил большой штраф Мухаметова на Широкове

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал пятиминутный штраф нападающего магнитогорского «Металлурга» Максима Мухаметова в матче с «Автомобилистом».

«Я считаю, что правильное решение, потому что было направленное движение в голову локтем, к тому же у Широкова уже и шайбы-то не было. Это не игровой момент, он не связан с борьбой за шайбу. У арбитров тут выбор был небольшой. Мухаметов ещё легко отделался, могли и до конца дать. Я считаю, что судьи приняли правильное решение, но, если бы дали до конца, это тоже не вызвало бы большого удивления», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

В данный момент во втором матче серии идёт третий период. Екатеринбуржцы ведут в счёте 3:1.