Брэд Маршан стал пятым игроком в истории «Бостона», забросившим 400 шайб

Минувшей ночью в матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» с «Каролиной Хррикейнз», капитан хозяев Брэд Маршан открыл счёт и таким образом забросил свою юбилейную, 400 шайбу в карьере.

Он стал пятым игроком в истории «Бостона», которому удалось достичь этой отметки. Рекордсменом является Джонни Буцик — 545 голов. После него идёт Фил Эспозито (459), а далее — Патрис Бержерон (427) и Рик Миддлтон (402).

Ранее Маршан уже обошёл Рэя Бурка, который замыкал пятёрку лучших снайперов в истории клуба (395).

Всего на счету канадского форварда в текущем сезоне 65 (28+37) очков в 77 играх.

Сейчас «Брюинз» занимают вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 105 очков в 77 играх.