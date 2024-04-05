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Кудашов — об «Автомобилисте» в плей-офф: как ты добиваешься результата, никого не волнует

Кудашов — об «Автомобилисте» в плей-офф: как ты добиваешься результата, никого не волнует
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об игре «Автомобилиста» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Сюрприз ли для меня, что «Автомобилист» так высоко поднимается в этом сезоне? Да нет, скорее сюрприз, как они играли в регулярном чемпионате, вот они, мне кажется, должны были быть повыше. Потому что исполнители есть, коллектив есть, все условия, все возможности для того, чтобы они играли. Результата надо добиваться, а как ты его уже добиваешься, никого не волнует» — сказал Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».

Напомним, в данный момент подопечные Николая Заварухина играют в третьем раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом». Счёт в серии равный — 1-1.

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