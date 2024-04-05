Плющев: у ЦСКА не будет удачного сезона, люди не понимают, каким клубом они руководят

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о будущем хоккейного клуба ЦСКА.

«То, что сейчас происходит в ЦСКА, — это реакция на результат сезона, который армейцы провели не совсем удачно. Но самое интересное, что люди, которые проводят всю эту реорганизацию, сами не имеют к ЦСКА никакого отношения и не понимают, что и как нужно делать. Пытаются создать видимость того, что что-то делается, но при этом никто не знает и не понимает, что будет дальше.

Я уверен, что у ЦСКА не будет удачного сезона в следующем году, а может быть, и не только в следующем. Люди, которые проводят те или иные процессы в команде, не понимают, каким клубом они руководят.

ЦСКА — это команда, которая не может болтаться внизу турнирной таблицы и вылетать в первом раунде плей-офф. Но по тому, что сейчас происходит в клубе, а главное, кто всё это делает, можно понять, что у ЦСКА будут большие проблемы на следующий сезон.

Под проблемами я, в первую очередь, имею в виду совокупность всех факторов. Во-вторых, имею в виду, что политика руководства клуба оставляет желать лучшего, потому что армейцы сдали свои позиции по многим направлениям, и не только в первой команде.

Сейчас нет притока молодых талантливых хоккеистов. Я никогда не поверю, что в Москве, в легендарной школе ЦСКА, нет талантливых ребят. Или их просто не могут готовить? Или никто не знает методик, как нужно готовить? Или никто не хочет этого делать? ЦСКА давно растерял свой имидж школы, которая диктовала моду в советском и российском хоккее.

Всё, что сейчас делается, очень поверхностно. Конечно, предпринимать что-то нужно, требуются изменения, но без понимания идеологии армейского клуба невозможно будет ничего сделать», — приводит слова Плющева Legalbet.