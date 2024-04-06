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Итоги игрового дня плей-офф МХЛ 5 апреля, турнирная сетка Кубка Харламова

Итоги игрового дня плей-офф МХЛ 5 апреля, турнирная сетка Кубка Харламова
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5 апреля в рамках полуфиналов Кубка Харламова – 2024 прошло две встречи.

В Челябинске на «Арене-Трактор» состоялся третий матч полуфинальной серии Кубка Харламова между местными «Белыми Медведями» и «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Победу в этой встрече одержали хозяева площадки со счётом 4:1.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
05 апреля 2024, пятница. 14:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
4 : 1
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Кулишов (Рыкманов, Миканович) – 12:13 (5x5)     2:0 Екимов (Юсупов, Федосеев) – 13:37 (5x5)     2:1 Лазутин (Демидов, Коромыслов) – 20:19 (5x5)     3:1 Киржаков (Агламзянов, Горбунов) – 31:32 (5x3)     4:1 Горбунов (Селиванов, Филатов) – 54:13 (5x5)    

Таким образом, челябинцам удалось сократить отставание в счёте серии — 1-2. Следующий матч состоится 7 апреля в Челябинске.

Вторая встреча дня прошла в Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко. В четвёртом матче полуфинальной серии Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между местной «Чайкой» и «Локо» победу одержали хозяева со счётом 3:0.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
05 апреля 2024, пятница. 18:30 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Локо
Ярославль
1:0 Наумов (Малов, Чупин) – 03:31 (5x5)     2:0 Чесноков (Бреус, Крутов) – 11:12 (5x5)     3:0 Чесноков (Малов, Силаев) – 28:57 (5x4)    

Счёт в серии стал 2-2. Нижегородский клуб смог отыграться с 0-2.

Следующая, пятая встреча пройдёт 8 апреля в Ярославле.

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