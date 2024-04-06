Итоги игрового дня плей-офф МХЛ 5 апреля, турнирная сетка Кубка Харламова

5 апреля в рамках полуфиналов Кубка Харламова – 2024 прошло две встречи.
В Челябинске на «Арене-Трактор» состоялся третий матч полуфинальной серии Кубка Харламова между местными «Белыми Медведями» и «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Победу в этой встрече одержали хозяева площадки со счётом 4:1.
Таким образом, челябинцам удалось сократить отставание в счёте серии — 1-2. Следующий матч состоится 7 апреля в Челябинске.
Вторая встреча дня прошла в Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко. В четвёртом матче полуфинальной серии Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между местной «Чайкой» и «Локо» победу одержали хозяева со счётом 3:0.
Счёт в серии стал 2-2. Нижегородский клуб смог отыграться с 0-2.
Следующая, пятая встреча пройдёт 8 апреля в Ярославле.
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