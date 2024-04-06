Овечкин забросил 850-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от рекорда Гретцки

В эти минуты в американском Роли на льду «Пи-Эн-Си-Арены» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз».

На четвёртой минуте матча российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счёт, завершив комбинацию с участием Дилана Строума и Тревора ван Римсдайка.

Эта заброшенная шайба стала для Овечкина 850-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Тем самым 38-летний российский форвард сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки, забросившего в регулярных сезонах 894 шайбы, до 44 голов.

В текущем сезоне этой 28-я шайба Александра Овечкина, также на его счету 33 результативных передачи.

Победа над «Каролиной» позволит «Кэпиталз» подняться в зону плей-офф Восточной конференции.