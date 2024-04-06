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Овечкин оформил дубль за период и сократил отставание от рекорда Гретцки до 43 шайб

Овечкин оформил дубль за период и сократил отставание от рекорда Гретцки до 43 шайб
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В эти минуты в американском Роли на льду «Пи-Эн-Си-Арены» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 03:31     0:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:15     1:2 Гюнцель – 35:00    

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дважды отметился заброшенными шайбами в течение первого периода, отличившись на четвёртой минуте с передач Дилана Строума и Тревора ван Римсдайка, а также на 20-й минуте с передач Джона Карлсона и Дилана Строума.

Эти голы стали для Овечкина 850-м и 851-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Тем самым 38-летний российский форвард сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки, забросившего в регулярных сезонах 894 шайбы, до 43 голов.

В текущем регулярном чемпионате Александр Овечкин забросил 29 шайб, также на его счету 33 результативных паса.

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