Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Овечкин оформил дубль за период и сократил отставание от рекорда Гретцки до 43 шайб

В эти минуты в американском Роли на льду «Пи-Эн-Си-Арены» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз».

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дважды отметился заброшенными шайбами в течение первого периода, отличившись на четвёртой минуте с передач Дилана Строума и Тревора ван Римсдайка, а также на 20-й минуте с передач Джона Карлсона и Дилана Строума.

Эти голы стали для Овечкина 850-м и 851-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Тем самым 38-летний российский форвард сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки, забросившего в регулярных сезонах 894 шайбы, до 43 голов.

В текущем регулярном чемпионате Александр Овечкин забросил 29 шайб, также на его счету 33 результативных паса.