Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин оформил шестой дубль в текущем сезоне НХЛ

Овечкин оформил шестой дубль в текущем сезоне НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в американском Роли на льду «Пи-Эн-Си-Арены» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде оформил дубль, забросив шайбы на четвёртой и на 20-й минутах игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 03:31     0:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:15     1:2 Гюнцель (Славин, Фаст) – 34:30     2:2 Нечас (Шей, Кузнецов) – 51:40 (pp)     3:2 Ахо (Бёрнс, Гюнцель) – 58:09 (pp)     4:2 Гюнцель (Славин) – 59:55    

Тем самым Овечкин оформил свой шестой дубль в нынешнем регулярном сезоне Национальной Хоккейной Лиги. Ранее он отметился двумя заброшенными шайбами в матчах с «Нью-Йорк Айлендерс» 11 ноября 2023 года (4:1), «Нью-Джерси Девилз» 20 февраля 2024 года (6:2), «Калгари Флэймз» 18 марта (5:2), «Торонто Мэйпл Лифс» 20 марта (3:7) и «Виннипег Джетс» 24 марта (3:0).

Всего на счету Александра в текущем сезоне 29 шайб и 33 результативных передачи, при этом он пока не оформил ни одного хет-трика.

Материалы по теме
Овечкин — первый игрок в истории НХЛ с 850 и более голами за один клуб
Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android