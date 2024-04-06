Овечкин оформил шестой дубль в текущем сезоне НХЛ

В эти минуты в американском Роли на льду «Пи-Эн-Си-Арены» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде оформил дубль, забросив шайбы на четвёртой и на 20-й минутах игры.
Тем самым Овечкин оформил свой шестой дубль в нынешнем регулярном сезоне Национальной Хоккейной Лиги. Ранее он отметился двумя заброшенными шайбами в матчах с «Нью-Йорк Айлендерс» 11 ноября 2023 года (4:1), «Нью-Джерси Девилз» 20 февраля 2024 года (6:2), «Калгари Флэймз» 18 марта (5:2), «Торонто Мэйпл Лифс» 20 марта (3:7) и «Виннипег Джетс» 24 марта (3:0).
Всего на счету Александра в текущем сезоне 29 шайб и 33 результативных передачи, при этом он пока не оформил ни одного хет-трика.
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