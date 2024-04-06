Овечкин мог оформить хет-трик в матче с «Каролиной», но попал в перекладину. Видео

В ночь с 5 на 6 апреля на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева льда. В составе «Вашингтона» уже в первом периоде отметился дублем российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин.

Овечкин по ходу встречи мог забросить третью шайбу и записать в свой актив хет-трик, однако этому помешала перекладина. В середине третьего периода после вбрасывания в зоне «Каролины» Овечкин наносил бросок с дальней дистанции, но шайба угадила в каркас ворот.

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Напомним, эти голы стали для Овечкина 850-м и 851-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Тем самым 38-летний российский форвард сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки, забросившего в регулярных сезонах 894 шайбы, до 43 голов.