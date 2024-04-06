Панарин — в одном очке от повторения лучшего бомбардирского результата в карьере Овечкина

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.

В активе Панарина теперь 111 очков в нынешнем сезоне регулярке. Он находится в одном очке от повторения лучшего бомбардирского результата в карьере Александра Овечкина, который в сезоне-2007/2008 набрал 112 очков.

Напомним, в текущем сезоне у Панарина 45 голов и 66 результативных передач. «Рейнджерс» занимают первое место на Востоке, набрав 108 очков в 77 встречах.