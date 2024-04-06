Журналисты The Athletic оценили игру «Вашингтона» в последних матчах

Журналисты североамериканского портала The Athletic оценили игру «Вашингтон Кэпиталз» в последних матчах.

«Как раз в тот момент, когда мы были готовы поверить, что „Кэпиталз“ могут выйти в плей-офф, они пошли дальше и показали, насколько плоха может быть их игра. Сейчас это четыре поражения подряд (на момент написания статьи. — Прим. «Чемпионата»), три из них в решающих матчах, и последнее от „Питтсбург Пингвинз“, преследующего их в турнирной таблице. Атмосфера сейчас не может быть хуже. Но если мы узнали что-нибудь о гонке плей-офф на Востоке, так это то, что дверь в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 всё ещё широко открыта», — сказано в статье.

Напомним, сегодняшнее поражение «Вашингтона» от «Каролины Харрикейнз» (2:4) стало для столичного клуба уже пятым подряд.