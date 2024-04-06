Форвард «Каролины» Свечников пропустил матч с «Вашингтоном» из-за болезни

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников пропустил матч с «Вашингтон Кэпиталз» из-за болезни, сообщает пресс-служба «ураганов».

Всего в нынешнем сезоне 23-летний Свечников провёл 55 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 46 очков. Отметим, что форвард не набирал баллов за результативность в предыдущих пяти играх, не забивал – в предыдущих 10.

Напомним, в ночь с 5 на 6 апреля на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева льда. В следующей игре «Каролина» сыграет на домашнем льду с «Коламбус Блю Джекетс».