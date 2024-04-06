Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» победить «Каролину», Кузнецов отметился пасом

В ночь с 5 на 6 апреля на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева льда.

В составе «Вашингтона» уже в первом периоде отметился дублем российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин, забросивший на четвёртой и 20-й минутах игры свои 850-ю и 851-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере. На 35 минуте «Харрикейнз» отыграли один гол — отличился нападающий Джейк Гюнцель. На 52-й минуте «Каролина» сравняла счёт в большинстве, при этом результативным пасом отметился российский экс-форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов. На 59-й минуте Себастьян Ахо забросил победную для хозяев льда шайбу, за шесть секунд до сирены Гюнцель оформил дубль, поразив пустые ворота.

«Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд и остался на десятом месте Восточной конференции. Отставание «столичных» от зоны плей-офф составляет одно очко при игре в запасе.

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