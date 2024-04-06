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Каролина Харрикейнз — Вашингтон Кэпиталз 4:2, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НХЛ 6 апреля

Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» победить «Каролину», Кузнецов отметился пасом
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В ночь с 5 на 6 апреля на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 03:31     0:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:15     1:2 Гюнцель (Славин, Фаст) – 34:30     2:2 Нечас (Шей, Кузнецов) – 51:40 (pp)     3:2 Ахо (Бёрнс, Гюнцель) – 58:09 (pp)     4:2 Гюнцель (Славин) – 59:55    

В составе «Вашингтона» уже в первом периоде отметился дублем российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин, забросивший на четвёртой и 20-й минутах игры свои 850-ю и 851-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере. На 35 минуте «Харрикейнз» отыграли один гол — отличился нападающий Джейк Гюнцель. На 52-й минуте «Каролина» сравняла счёт в большинстве, при этом результативным пасом отметился российский экс-форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов. На 59-й минуте Себастьян Ахо забросил победную для хозяев льда шайбу, за шесть секунд до сирены Гюнцель оформил дубль, поразив пустые ворота.

«Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд и остался на десятом месте Восточной конференции. Отставание «столичных» от зоны плей-офф составляет одно очко при игре в запасе.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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