Овечкин вплотную приблизился к Игорю Ларионову по очкам в НХЛ в возрасте 38 лет

В ночь с 5 на 6 апреля на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева льда.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде оформил дубль, забросив шайбы на четвёртой и на 20-й минутах игры.

Как сообщает QuantHockey, Овечкин в нынешнем сезоне набрал своё 62-е (29+33) очко в лиге в возрасте 38 лет. По этому показателю капитан «Вашингтона» вплотную приблизился к Игорю Ларионову, у которого в данном возрасте было 63 (14+49) результативных балла. Ларионов занимает 11-е место, Овечкин — 12-е. Рекорд по очкам в 38-летнем возрасте принадлежит канадцу Адаму Оутсу, который в сезоне-2000/2001 набрал 82 (13+69) очков.