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The Athletic: настало время для беспокойства по поводу игры Свечникова за «Каролину»

The Athletic: настало время для беспокойства по поводу игры Свечникова за «Каролину»
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Журналисты североамериканского издания The Athletic прокомментировали игру российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

«Возможно, настало время для некоторого беспокойства по поводу Андрея Свечникова. С 12 марта у него три очка в 12 играх и худшая доля ожидаемых голов в составе „Харрикейнз“ (40%), а с ним на льду „Каролина“ имеет разницу шайб 1-8. Стоит ли ставить в звено с Себастьяном Ахо ценой потери «химии» финского игрока с Джейком Гюнцелем? Время покажет.

Вишенка на торте: за эти 12 игр Свечников делит лидерство с Дарнеллом Нурсом в лиге по количеству удалений, набрав восемь минут», — сказано в статье.

Свечников не набирал баллов за результативность в предыдущих пяти играх, не забивал – в предыдущих 10.

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