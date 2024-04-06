The Athletic: настало время для беспокойства по поводу игры Свечникова за «Каролину»

Журналисты североамериканского издания The Athletic прокомментировали игру российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

«Возможно, настало время для некоторого беспокойства по поводу Андрея Свечникова. С 12 марта у него три очка в 12 играх и худшая доля ожидаемых голов в составе „Харрикейнз“ (40%), а с ним на льду „Каролина“ имеет разницу шайб 1-8. Стоит ли ставить в звено с Себастьяном Ахо ценой потери «химии» финского игрока с Джейком Гюнцелем? Время покажет.

Вишенка на торте: за эти 12 игр Свечников делит лидерство с Дарнеллом Нурсом в лиге по количеству удалений, набрав восемь минут», — сказано в статье.

Свечников не набирал баллов за результативность в предыдущих пяти играх, не забивал – в предыдущих 10.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте