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Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
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«У нас 90-е в колхозе, что ли?» Плющев — о словах Заварухина про Шалунова

«У нас 90-е в колхозе, что ли?» Плющев — о словах Заварухина про Шалунова
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал эмоциональную речь главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина в адрес форварда «Локомотива» Максима Шалунова после второго матча этих команд в полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

«Это вообще было бестактно. Что, у нас 90-е в колхозе, что ли? Главный тренер угрожает игроку, потому что тот влетел во вратаря. Это несерьёзно. Был контакт, судьи почему-то не отреагировали, это уже другой вопрос», — сказал Плющев в интервью LiveResult.

На 35-й минуте первого матча травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале. Канадский голкипер получил повреждение в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Форвард ярославцев влетел во вратаря, после чего на льду появился врач. Фукале покинул площадку с помощью партнёров по команде. На смену ему вышел голкипер Сергей Мыльников, дебютировавший в плей-офф КХЛ. Арбитры не усмотрели нарушения в действиях Шалунова.

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