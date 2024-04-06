СДК оштрафовал игроков «Металлурга» Мухаметова и Коробкина после матча с «Автомобилистом»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрел эпизоды второго матча полуфинальной серии «Металлург» – «Автомобилист» и принял решение оштрафовать нападающих магнитогорской команды Максима Мухаметова и Егора Коробкина.

Наложенное на Мухаметова наказание «Атака в голову или шею», пять минут, переквалифицировано на «Атака в голову или шею», 5+20. Также игрок будет подвергнут денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Коробкин тоже должен будет выплатить денежный штраф — за эпизод, произошедший на 35-й минуте матча, а именно атаку в голову или шею.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, вчера, 5 апреля, «Металлург» на домашнем льду проиграл «Автомобилисту» во втором матче третьего раунда плей-офф КХЛ со счётом 2:4. Мухаметов совершил грубый фол на капитане екатеринбуржцев Сергее Широкове и получил пять минут штрафа, который «Автомобилист» смог реализовать дважды, что помогло ему одержать победу. Счёт в серии стал равным — 1-1.