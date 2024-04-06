«Он сейчас лучший хоккеист России». Крикунов — о Кучерове

Бывший главный тренер команд КХЛ Владимир Крикунов заявил, что нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров является лучшим российским хоккеистом в данный момент.

«Кучеров – лучший хоккеист России на сегодняшний день. Никита ниже определённой планки не падает. Он уже давно звезда НХЛ и в какой-то степени уже вошёл в историю лиги, как Александр Овечкин, Евгений Малкин и другие наши заслуженные хоккеисты», – приводит слова Крикунова сайт Metaratings.

Сейчас на счету Кучерова 133 (43+90) очка после 75 игр. Он является лучшим бомбардиром сезона-2023/2024 НХЛ. Вторым россиянином, которому удалось преодолеть отметку в 100 очков в текущем регулярном чемпионате является Артемий Панарин. В его активе 111 (45+66) очков после 77 встреч.