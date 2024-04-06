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«Локомотив» выиграл третий матч полуфинальной серии с «Трактором»

«Локомотив» выиграл третий матч полуфинальной серии с «Трактором»
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Сегодня, 6 апреля, в Челябинске на «Арене-Трактор» состоялся третий матч полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Команда гостей выиграла со счётом 2:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
06 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Аверин (Рафиков, Сергеев) – 02:38 (5x5)     0:2 Иванов (Сергеев, Рафиков) – 33:33 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Ткачёв, Шабанов) – 57:12 (6x4)    

Заброшенными шайбами в составе железнодорожников отметились Егор Аверин и Георгий Иванов. Ассистентами при обоих голах выступили Андрей Сергеев и Рушан Рафиков.

У «Трактора» забил Семён Дер-Аргучинцев. Голевыми передачами отметились Владимир Ткачёв и Максим Шабанов.

В первых двух встречах команда Игоря Никитина одержала победы со счётом 5:2 и 3:2 ОТ. Таким образом, после сегодняшнего матча «Локомотив» ведёт в серии 3-0, и для выхода в финал Кубка Гагарина ему осталось выиграть всего одну встречу.

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