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Родители Малкина не сдержали слёз после дубля сына в ворота «Тампы». Видео

Родители Малкина не сдержали слёз после дубля сына в ворота «Тампы». Видео
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В данный момент на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в США проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». После второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
4 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 04:20     2:0 Малкин (Карлссон, Бантинг) – 26:06     2:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 32:15 (pp)     3:1 Летанг – 34:39     4:1 Малкин (Бантинг) – 36:57     4:2 Пол (Эйссимонт, Чаффи) – 40:25     4:3 Дюклер (Кучеров, Хедман) – 47:23     4:4    

Во втором периоде российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил дубль. Родители хоккеиста очень эмоционально отреагировали на голы сына и не смогли сдержать слёз.

ВИДЕО

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эти голы стали для Малкина 495-м и 496-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Таким образом, Малкину осталось пять шайб до отметки 500. В случае, если ему это удастся, он станет вторым россиянином в истории лиги, преодолевшим этот рубеж.

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