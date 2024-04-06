Родители Малкина не сдержали слёз после дубля сына в ворота «Тампы». Видео

В данный момент на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в США проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». После второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев льда.

Во втором периоде российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил дубль. Родители хоккеиста очень эмоционально отреагировали на голы сына и не смогли сдержать слёз.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эти голы стали для Малкина 495-м и 496-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Таким образом, Малкину осталось пять шайб до отметки 500. В случае, если ему это удастся, он станет вторым россиянином в истории лиги, преодолевшим этот рубеж.