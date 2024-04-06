Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Тампу» в матче НХЛ

В США на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 5:4 одержали хозяева льда.

В составе «Питтсбурга» по одному голу забили Сидни Кросби, Крис Летанг и Майкл Бантинг. Дубль оформил нападающий Евгений Малкин. На его счету также голевая передача. Он преодолел отметку в 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ и стал пятым россиянином, которому это удалось.

У гостей дважды отличился Стивен Стэмкос, по одной заброшенной шайбе у Ника Пола и Энтони Дюклера. Российский форвард Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик.

Отметим, что «Тампа» отыгралась с 1:4, но не смогла удержать равный счёт и уступила. Сейчас клуб находится на шестом месте в Восточной конференции с 93 очками после 76 игр.

Эта победа позволила «Пингвинз» выйти на восьмое место в Восточной конференции и подняться в зону плей-офф. У команды сейчас 83 очка после 77 встреч.