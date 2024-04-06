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Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Тампу» в матче НХЛ

Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Тампу» в матче НХЛ
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В США на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 5:4 одержали хозяева льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 04:20     2:0 Малкин (Карлссон, Бантинг) – 26:06     2:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 32:15 (pp)     3:1 Летанг – 34:39     4:1 Малкин (Бантинг) – 36:57     4:2 Пол (Эйссимонт, Чаффи) – 40:25     4:3 Дюклер (Кучеров, Хедман) – 47:23     4:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 50:45 (pp)     5:4 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 54:32    

В составе «Питтсбурга» по одному голу забили Сидни Кросби, Крис Летанг и Майкл Бантинг. Дубль оформил нападающий Евгений Малкин. На его счету также голевая передача. Он преодолел отметку в 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ и стал пятым россиянином, которому это удалось.

У гостей дважды отличился Стивен Стэмкос, по одной заброшенной шайбе у Ника Пола и Энтони Дюклера. Российский форвард Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик.

Отметим, что «Тампа» отыгралась с 1:4, но не смогла удержать равный счёт и уступила. Сейчас клуб находится на шестом месте в Восточной конференции с 93 очками после 76 игр.

Эта победа позволила «Пингвинз» выйти на восьмое место в Восточной конференции и подняться в зону плей-офф. У команды сейчас 83 очка после 77 встреч.

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