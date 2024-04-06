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Главный тренер «Тампы» высказался о жёстком столкновении Флёри с судьёй

Главный тренер «Тампы» высказался о жёстком столкновении Флёри с судьёй
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал столкновение защитника Хэйдна Флёри с главным арбитром Стивом Козари в третьем периоде матча с «Питтсбург Пингвингз» (4:5).

«На это было тяжело смотреть. Я зашел в раздевалку во время перерыва, и, естественно, он был потрясен. Это просто была одна из тех игр, в которых происходит такой несчастный случай, но, надеюсь, с обоими парнями все будет в порядке» — приводит слова журналист Купера Крис Кренн в социальной сети Х (ранее Twitter).

После жёсткого игрового эпизода, судья не смог самостоятельно подняться. Ему понадобилась помощь медиков и носилки, чтобы покинуть лёд.

Сейчас «Тампа» находится на шестом месте в Восточной конференции с 93 очками после 76 игр.

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