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Нью-Йорк Айлендерс – Нэшвилл Предаторз 2:0, как сыграли, победил Нью-Йорк Айлендерс, результат матча НХЛ 7 апреля

Шат-аут и 40 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Нэшвилл»
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Сегодня, 31 марта, «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Добсон (Райлли, Барзал) – 29:07     2:0 Палмьери (Романов) – 58:41    

Заброшенными шайбами в этой встрече с передач Майка Райлли и Мэтью Барзала отметились канадский защитник Ноа Добсон и амеприканский нападающий Кайл Палмьери. Российский голкипер хозяев Семён Варламов сыграл «на ноль» и совершил 40 сейвов. Российский защитник хозяев Александр Романов отметился результативной передачей.

Семён Варламов Подробнее

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 77 матчей «Айлендерс» занимают седьмое место в Восточной конференции с 85 очками. «Нэшвилл» расположился на шестой строчке Западной конференции, набрав 92 очка в 77 играх.

Следующий матч «Айлендерс» проведут на выезде с «Чикаго Блэкхоукс», а «Нэшвилл» сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз».

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