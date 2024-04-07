Капризов и Наместников признаны первыми звёздами матча «Миннесота» – «Виннипег»

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Этой ночью в в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» уступила «Виннипег Джетс» (2:4).

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль. Нападающий гостей Владислав Наместников заработал три очка: забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

По окончании Наместников был признан первой звездой матча. Звание второй звезды досталось форварду «Миннесоты» Капризову. Третьим назвали голкипера «Виннипега» Коннора Хеллебайк, который совершил 25 сейвов.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Наместникова 74 матча, в которых он отметился 11 голами и 26 результативными передачами. У Капризова 69 сыгранных встреч, в которых он отличился 39 раз и отдал 47 голевых передач.

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик: