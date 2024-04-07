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Капризов и Наместников признаны первыми звёздами матча «Миннесота» – «Виннипег»

Капризов и Наместников признаны первыми звёздами матча «Миннесота» – «Виннипег»
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Этой ночью в в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» уступила «Виннипег Джетс» (2:4).

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Наместников (Иафалло) – 02:33     1:1 Капризов (Цуккарелло) – 08:46     1:2 Коннор (Монахан, Демело) – 11:44     2:2 Капризов (Цуккарелло, Фэйбер) – 15:42 (pp)     2:3 Иафалло (Диллон, Наместников) – 33:39     2:4 Бэррон (Сэмберг, Наместников) – 49:46    

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль. Нападающий гостей Владислав Наместников заработал три очка: забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

По окончании Наместников был признан первой звездой матча. Звание второй звезды досталось форварду «Миннесоты» Капризову. Третьим назвали голкипера «Виннипега» Коннора Хеллебайк, который совершил 25 сейвов.

Кирилл Капризов Подробнее
Владислав Наместников Подробнее

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Наместникова 74 матча, в которых он отметился 11 голами и 26 результативными передачами. У Капризова 69 сыгранных встреч, в которых он отличился 39 раз и отдал 47 голевых передач.

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