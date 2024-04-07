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Мэттьюсу нужно забить два гола в шести матчах, чтобы лишить Овечкина рекорда XXI века

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:4.

За «Торонто» отличились Макс Доми, Остон Мэттьюс, Мэтт Нис и Бобби Макманн. Гол в этом матче стал для лучшего снайпера текущего регулярного чемпионата 64-м в нынешнем сезоне.

Рекорд этого столетия по голам в одном регулярном чемпионате НХЛ всё ещё принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 65 шайб в сезоне-2007/2008.

Таким образом, Мэттьюсу осталось забить два гола в регулярке, чтобы лишить Овечкина рекорда XXI века. До конца регулярки «кленовым листьям» осталось провести шесть матчей.