Мэттьюсу нужно забить два гола в шести матчах, чтобы лишить Овечкина рекорда XXI века

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:4.
За «Торонто» отличились Макс Доми, Остон Мэттьюс, Мэтт Нис и Бобби Макманн. Гол в этом матче стал для лучшего снайпера текущего регулярного чемпионата 64-м в нынешнем сезоне.
Рекорд этого столетия по голам в одном регулярном чемпионате НХЛ всё ещё принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 65 шайб в сезоне-2007/2008.
Таким образом, Мэттьюсу осталось забить два гола в регулярке, чтобы лишить Овечкина рекорда XXI века. До конца регулярки «кленовым листьям» осталось провести шесть матчей.