Варламов вышел на четвёртое место в истории «Айлендерс» по матчам на «ноль»

Сегодня, 31 марта, «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Российский голкипер хозяев Семён Варламов отыграл «на ноль», совершив 40 сейвов. 35-летний голкипер оформил третий шат-аут в нынешнем сезоне и 41-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Из них 16 матчей на∙«ноль» Семён провёл в составе «Айлендерс», что является четвёртым показателем в истории американского клуба.

Сегодня Варламов сравнялся по этому показателю с Риком ДиПьетро. Клубный рекорд принадлежит Гленну Рёшу (25), второе место занимает Билли Смит (22), топ-3 замыкает ещё один россиянин Илья Сорокин (18).