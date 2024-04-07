Вильям Эклунд повторил редкое достижение Томаша Гертла в истории «Сан-Хосе»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей хет-трик оформил Вильям Эклунд, причём третий гол в матче шведский нападающий забил в овертайме. Вильям стал всего вторым игроком в истории «Сан-Хосе», которому удалось оформить хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с победным голом в дополнительное время.

Сегодня 21-летний Эклунд повторил редкое достижение чешского форварда Томаша Гертла, который за время своего пребывания в американском клубе дважды отмечался подобным образом — в январе 2019 и январе 2022 годов.