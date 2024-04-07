Хет-трик Эклунда помог «Сан-Хосе» обыграть «Сент-Луис», у Бучневича — передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей хет-трик оформил Вильям Эклунд. Российский нападающий Клим Костин не отметился результативными действиями.
За «Сент-Луис» забивали Джордан Кайру и Брэйден Шенн. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей. Форварды Алексей Торопченко и Никита Александров не отметились результативными действиями.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
«Сент-Луис» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 85 очков. «Сан-Хосе», в свою очередь, находится на последнем месте, набрав 44 очка.
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