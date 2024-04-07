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Сан-Хосе Шаркс – Сент-Луис Блюз 3:2, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 7 апреля

Хет-трик Эклунда помог «Сан-Хосе» обыграть «Сент-Луис», у Бучневича — передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Эклунд (Тран, Гранлунд) – 34:42 (pp)     2:0 Эклунд (Зеттерлунд, Бордело) – 36:59 (pp)     2:1 Кайру (Бучневич, Томас) – 43:21 (pp)     2:2 Шенн (Томас, Перунович) – 57:31     3:2 Эклунд (Канин) – 63:56    

В составе победителей хет-трик оформил Вильям Эклунд. Российский нападающий Клим Костин не отметился результативными действиями.

За «Сент-Луис» забивали Джордан Кайру и Брэйден Шенн. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей. Форварды Алексей Торопченко и Никита Александров не отметились результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Сент-Луис» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 85 очков. «Сан-Хосе», в свою очередь, находится на последнем месте, набрав 44 очка.

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