Хет-трик Эклунда помог «Сан-Хосе» обыграть «Сент-Луис», у Бучневича — передача

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей хет-трик оформил Вильям Эклунд. Российский нападающий Клим Костин не отметился результативными действиями.

За «Сент-Луис» забивали Джордан Кайру и Брэйден Шенн. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей. Форварды Алексей Торопченко и Никита Александров не отметились результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Сент-Луис» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 85 очков. «Сан-Хосе», в свою очередь, находится на последнем месте, набрав 44 очка.