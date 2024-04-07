Брэди Ткачук установил новый рекорд НХЛ по силовым приёмам в одном матче

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу гостей.

В этой встрече нападающий «Оттавы» Брэди Ткачук отметился редким статистическим достижением, выполнив 16 силовых приёмов. Американский форвард провёл на льду чуть больше 20 минут (20.06), за которые успел совершить такое количество хитов. Как сообщает Sportsnet Stats, сегодня Ткачук установил новый рекорд североамериканской лиги по силовым приёмам в одном матче.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 67 (34+33) очков при показателе полезности «-1» и 130 минутах штрафного времени.