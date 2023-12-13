Пётр выдал свой лучший матч в сезоне и отправил капитана «Оттавы» отдыхать в решающий момент.

«Кочетков сумасшедший!» Российский вратарь снёс звезду НХЛ с ног и дерзко спровоцировал её

«Каролину» в нынешнем сезоне сильно штормит. «Ураганы», один из ярчайших претендентов на Кубок Стэнли — 2024 по версии многих экспертов, сейчас даже не входят в зону в плей-офф. А до матча с «Оттавой» «Харрикейнз» проиграли в четырёх встречах подряд. Ещё и Андрей Свечников вновь получил травму.

Дела у «Сенаторз» не сильно лучше. «Оттава» — худший клуб Восточной конференции и один из худших во всей НХЛ в текущем сезоне.

Тем не менее счёт в матче открыли именно «сенаторы». Хоккеисты «Каролины» наошибались при выходе из зоны и позволили Эрику Бреннстрёму нанести бросок — на пятачке Джош Норрис подправил шайбу в ворота российского голкипера Петра Кочеткова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Харрикейнз», однако, смогли ответить своим точным броском. На предпоследней минуте первого периода «ураганы», едва не выпустив шайбу за пределы чужой зоны, разыграли трёхходовку: Джек Друри сделал поперечный разрезающий пас на Брэди Шея, а тот перевёл на левый фланг. А там уже Мартин Нечас вбил шайбу в ворота — 1:1!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В относительно равной игре решающим мог стать любой момент. И «Каролина» не упустила своего. На 33-й минуте Себастьян Ахо точным броском в большинстве вывел «Харрикейнз» вперёд!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Прошло менее полутора минут — и «ураганы» забили третий гол. Хоккеисты «Оттавы» пошли прессинговать соперника в чужую зону. В борьбе Дмитрий Орлов протолкнул шайбу на Сета Джарвиса, и тот убежал вместе с Ахо «два в одного». Себастьян стянул на себя защитника, обыграл вратаря Йоонаса Корписало и вернул шайбу Джарвису — тот не промахнулся.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 38-й минуте «Каролина» сделала ещё один укол. Ахо получил шайбу на синей линии, сместился в слот и точно бросил — 4:1! «Оттава» пропустила сразу три гола за 5.01.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Главный же момент матча произошёл на 56-й минуте. «Сенаторз» получили право на штрафной бросок — его исполнял капитан команды Брэди Ткачук. Американец подхватил шайбу, разогнался, и… его снёс Кочетков! Россиянин вылетел из ворот, бросился в ноги Ткачуку и выбил у него шайбу — тот, ударившись о голкипера, потерял равновесие. Кочетков взглядом проводил капитана «Оттавы» — нападающий неприятно врезался в борт.

Брэди был явно недоволен этим моментом, вскочил и поехал разбираться! Кочетков и Ткачук агрессивно поговорили друг с другом и едва не скинули перчатки — только вовремя подоспевшие судьи успели развести хоккеистов. При этом ещё и выписали капитану «Оттавы» 10-минутный штраф за неспортивное поведение. Матч для американца на этом был завершён.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

По итогу «Каролина» одержала долгожданную победу — а российский вратарь отразил 31 из 32 бросков. И спас на буллите! Пётр стал героем встречи наряду с Ахо и получил массу хвалебных отзывов от своих товарищей.

«Наш вратарь сегодня был великолепен. После третьего периода игра вышла из-под контроля, и мы слишком многое позволили сопернику. Но Кочетков держал нас в матче. Он совершил несколько хороших сейвов, а затем отлично сыграли наши спецбригады», — сказал главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор.

«Этот сейв в полёте был очень сладким, я люблю такое. Кочетков — сумасшедший! После этого он потрепался с Ткачуком — всем это понравилось. Мы любим его, он проделал отличную работу сегодня», — сказал после матча Джарвис.

Вот так 24-летний россиянин продолжает зарабатывать уважение среди своих товарищей и соперников. И сегодня Кочетков действительно справился на отлично. Может быть, теперь ему доверят место в старте на постоянной основе — заслужил.