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Калгари Флэймз — Эдмонтон Ойлерз 2:4, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля

«Калгари» уступил «Эдмонтону», Кузьменко, Шарангович и Макдэвид набрали по два очка
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В ночь с 6 на 7 апреля мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Калгари Флэймз» уступили в «битве за Альберту» своим географическим соседям «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 19:44 (pp)     0:2 Браун (Янмарк, Райан) – 23:13     1:2 Шарангович (Кузьменко, Юбердо) – 23:57 (pp)     2:2 Кадри (Шарангович, Кузьменко) – 47:13 (pp)     2:3 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 50:36 (pp)     2:4 Ньюджент-Хопкинс – 59:17    

В составе хозяев по два очка набрали российский нападающий Андрей Кузьменко, оформивший две результативные передачи, и белорусский форвард Егор Шарангович, на счету которого заброшенная шайба и результативный пас. У гостей две результативные передачи записал на свой счёт канадский нападающий Коннор Макдэвид, который остался на третьем месте в гонке бомбардиров НХЛ со 130 очками — в его активе 31 шайба и 99 передач. Макдэвид уступает Никите Кучерову — 136 (43+93) — и Натану Маккиннону — 131 (48+83).

Для «Калгари» это поражение стало третьим кряду. «Эдмонтон» выиграл второй матч подряд после двух поражений.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В параллельном матче «Лос-Анджелес» на своей площадке принимал «Ванкувер». Матч закончился победой «Кингз» со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кемпе (Копитар, Даути) – 02:48 (pp)     2:0 Даути (Арвидссон, Кемпе) – 05:45 (pp)     2:1 Бёзер (Петтерссон, Коул) – 10:48     3:1 Лаферрье (Спенс, Фиала) – 22:09     4:1 Фиала (Копитар, Андерсон) – 28:49     4:2 Джошуа (Миллер, Гронек) – 47:23     5:2 Мур (Дано) – 50:35     5:3 Блюгерс (Задоров) – 52:35 (sh)     6:3 Кемпе – 57:16 (sh)    

Результативной передачей отметился российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров. Дубль в составе «Лос-Анджелеса» оформил Адриан Кемпе.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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