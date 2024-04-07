«Калгари» уступил «Эдмонтону», Кузьменко, Шарангович и Макдэвид набрали по два очка

В ночь с 6 на 7 апреля мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Калгари Флэймз» уступили в «битве за Альберту» своим географическим соседям «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:4.

В составе хозяев по два очка набрали российский нападающий Андрей Кузьменко, оформивший две результативные передачи, и белорусский форвард Егор Шарангович, на счету которого заброшенная шайба и результативный пас. У гостей две результативные передачи записал на свой счёт канадский нападающий Коннор Макдэвид, который остался на третьем месте в гонке бомбардиров НХЛ со 130 очками — в его активе 31 шайба и 99 передач. Макдэвид уступает Никите Кучерову — 136 (43+93) — и Натану Маккиннону — 131 (48+83).

Для «Калгари» это поражение стало третьим кряду. «Эдмонтон» выиграл второй матч подряд после двух поражений.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В параллельном матче «Лос-Анджелес» на своей площадке принимал «Ванкувер». Матч закончился победой «Кингз» со счётом 6:3.

Результативной передачей отметился российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров. Дубль в составе «Лос-Анджелеса» оформил Адриан Кемпе.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.