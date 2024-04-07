Макдэвиду остался один ассист до 100, чтобы стать 4-м игроком в НХЛ с таким достижением

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами. Всего в текущем сезоне на счету канадца стало 99 результативных передач. Макдэвид может стать лишь четвёртым игроком в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 100 результативных передач за сезон.
Макдэвид может присоединиться к компании из трёх хоккеистов с подобным достижением: Бобби Орру (102 передачи в сезоне-1970/1971), Марио Лемье (114 передач в сезоне-1988/1989) и Уэйну Гретцки, который добирался до отметки в 100 ассистов 11 раз в карьере. Лучшим результатом Гретцки являются 163 результативные передачи в сезоне-1985/1986.
- 7 апреля 2024
-
09:00
-
08:45
-
08:26
-
08:10
-
08:09
-
08:00
-
07:51
-
07:43
-
07:30
-
07:10
-
07:01
-
06:51
-
06:38
-
06:15
-
06:00
-
05:37
-
05:28
-
05:18
-
05:05
-
04:52
-
04:42
-
04:04
-
03:41
-
03:39
-
03:24
-
03:07
-
02:38
-
01:36
-
01:31
-
01:30
-
00:07
- 6 апреля 2024
-
23:53
-
23:41
-
23:18
-
22:57