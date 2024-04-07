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Макдэвиду остался один ассист до 100, чтобы стать 4-м игроком в НХЛ с таким достижением

Макдэвиду остался один ассист до 100, чтобы стать 4-м игроком в НХЛ с таким достижением
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами. Всего в текущем сезоне на счету канадца стало 99 результативных передач. Макдэвид может стать лишь четвёртым игроком в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 100 результативных передач за сезон.

Макдэвид может присоединиться к компании из трёх хоккеистов с подобным достижением: Бобби Орру (102 передачи в сезоне-1970/1971), Марио Лемье (114 передач в сезоне-1988/1989) и Уэйну Гретцки, который добирался до отметки в 100 ассистов 11 раз в карьере. Лучшим результатом Гретцки являются 163 результативные передачи в сезоне-1985/1986.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 19:44 (pp)     0:2 Браун (Янмарк, Райан) – 23:13     1:2 Шарангович (Кузьменко, Юбердо) – 23:57 (pp)     2:2 Кадри (Шарангович, Кузьменко) – 47:13 (pp)     2:3 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 50:36 (pp)     2:4 Ньюджент-Хопкинс – 59:17    
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