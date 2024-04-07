Макдэвиду остался один ассист до 100, чтобы стать 4-м игроком в НХЛ с таким достижением

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами. Всего в текущем сезоне на счету канадца стало 99 результативных передач. Макдэвид может стать лишь четвёртым игроком в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 100 результативных передач за сезон.

Макдэвид может присоединиться к компании из трёх хоккеистов с подобным достижением: Бобби Орру (102 передачи в сезоне-1970/1971), Марио Лемье (114 передач в сезоне-1988/1989) и Уэйну Гретцки, который добирался до отметки в 100 ассистов 11 раз в карьере. Лучшим результатом Гретцки являются 163 результативные передачи в сезоне-1985/1986.